إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسلقي تسعة عمال مصرعهم جراء انفجار وقع اليوم داخل منجم للفحم في منطقة "أوركزاي" شمال غرب باكستان.وأوضح نائب مفوض المنطقة عدنان فريد أنه كان في المنجم ثلاثة عشر عاملاً عندما وقع الانفجار، وتم انتشال تسع جثث، وإنقاذ أربعة عمال، ولكنهم مصابون بإصابات بالغة.وأضاف أن فريق التحقيق أكد بأن الانفجار نجم عن تسريب للغاز داخل المنجم.//انتهى//21:21ت م0184