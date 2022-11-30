الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسجهَّزت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق"، مضمارًا لمنافسات الهجيج يُعدُّ الأول من نوعه عالميًّا لهذه المنافسة، ويبلغ طوله 18 كيلومترًا، ويستقبل أكثر من 7 سباقات على مدار 25 يومًا من المهرجان.وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه تم تجهيز جميع مواقع المنافسات بأحدث الوسائل التي تقدم كل عوامل النجاح للمهرجان الذي ينطلق غداً ويستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل ، وكذلك تهيئة أرضية الميدان الخاصة بالمنافسات بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى توفير الوسائل التي تمكِّن الملاك من الوصول لموقع المنافسات بيسر وسهولة، مؤكدةً اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لخروج المهرجان في أفضل صورة؛ لكونه يُعدُّ الحدث الأضخم والأكبر عالميًّا في مجال الإبل.وأوضحت أن مضمار الهجيج يسهم في راحة الإبل خلال المنافسات، ويحميها من مخاطر تضاريس الأرض الوعرة، ويسهِّل عملية الهجيج، إذ يُعدُّ المضمار أيقونة تراثية ومنصة رائعة تستقطب عشاق سباقات الهجيج ومحبي هذه الرياضة العريقة التي بلغت أعلى المستويات؛ بفضل جهود قيادة المملكة في الحفاظ على هذا الإرث.// انتهى //21:32ت م0186