الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم ، حفلَ سفارة جمهورية رومانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات.وكان في استقبال معاليه لدى وصول مقر الحفل، القائم بأعمال سفارة رومانيا لدى اللملكة وانا قيجا، وعددٌ من المسؤولين في السفارة.حضرَ الحفلَ مديرُ الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بوزارة الخارجية محمد القنيعير، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //21:38ت م0188