الرباط 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساختتمت بالرباط اليوم، أعمال منتدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) حول موضوع "الميتافيرس: التوقعات والتحديات العالمية"، بعد يومين من النقاشات والتدريبات لاستكشاف مستقبل هذه التقنية، وأفضل السبل للتعامل مع التحديات التي تفرضها.وتطرَّقت ورشات اليوم الأخير من المنتدى إلى موضوعات تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزِّز وتكنولوجيا وأحدث تطبيقاتها، ومناقشة التحديات التي تفرضها هذه التقنيات الحديثة وكيفية الاستفادة منها في بناء مستقبل مزدهر.كما قدَّم المديرون التنفيذيون لعدد من الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة، عروضاً حول التصميم والاقتصاد الإبداعي في الميتافيرس، وكيفية دعم الأفكار المبتكرة، قبل تسليم الشهادات على الطلاب المستفيدين من هذه الورشات.// انتهى //21:41ت م0189