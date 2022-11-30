لندن 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، الطلبة السعوديين المبتعثين في جامعة مونستر للتكنولوجيا، الدارسين في مختلف التخصصات الصحية بالجامعة.جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير لمقر الجامعة في مدينة ترالي جنوب غرب العاصمة دبلن، يرافقه الملحق الثقافي السعودي في دبلن الدكتورة فهدة آل الشيخ.وأعرب السفير الجبير عن سعادته لما لمسه من تميز واجتهاد لدى الطلبة السعوديين في تحصيلهم العلمي، حاثاً الجميع على مواصلة إبداعاتهم وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم.// انتهى //21:51ت م0190