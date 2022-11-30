الدوحة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الستة عشر من نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد فوزه على منتخب الدنمارك بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما - اليوم - في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من دور المجموعات على ملعب الجنوب.وبهذا الفوز رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويتأهل خلف المنتخب الفرنسي المتصدر والمتأهل من الجولة الثانية الذي تلقَّى الهزيمة أمام منتخب تونس بهدف دون رد في المباراة الأخرى للمجموعة التي أقيمت في ذات التوقيت.وكرَّر المنتخب التونسي، بفوزه على نظيره الفرنسي حامل اللقب، ذات السيناريو الذي جرى في مونديال روسيا 2018م، عندما فاز منتخب كوريا الجنوبية 2-0، على منتخب ألمانيا حامل اللقب في دور المجموعات.ورغم الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب التونسي على حامل اللقب، إلا أنه لم يخدمه في التأهل ليحتل المركز الثالث، برصيد 4 نقاط في المجموعة التي تأهل منها المنتخب الفرنسي متصدرًا برصيد 6 نقاط، متفوقةً بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.وكان المنتخب التونسي مطالبًا بالفوز على فرنسا في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين أستراليا والدنمارك، من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.// انتهى //22:04ت م0191