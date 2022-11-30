ابيدجان 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، بمقر السفارة، اليوم، معالي الوزير رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيفواري توماس كمارا، يرافقه مديرة الشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية السفيرة ميمونة باري ديابي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.// انتهى //22:05ت م0192