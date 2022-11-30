الخرطوم 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، وفد وزراء خارجية دول منظمة الإيقاد، وذلك عقب اختتام الاجتماع الوزاري الـ 48 لدول المنظمة بالخرطوم.وجرى - خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع خاصةً قضايا الأمن والاستقرار دول المنطقة ودعم المنظمة للسودان لتجاوز المرحلة الراهنة ،إلى جانب بحث تعزيز المجالات التجارية والاقتصادية في القارة الأفريقية.// انتهى //22:06ت م0193