الدوحة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسيسعى المنتخب المغربي إلى تكرار إنجاز التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، وذلك عندما يلتقى نظيره الكندي غداً على ملعب الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.ويمتلك المنتخب المغربي قبل خوض مباراة الغد 4 نقاط بعد فوزه على منتخب بلجيكا، وتعادله سلبياً أمام كرواتيا، في حين تدخل كندا المباراة دون أي رصيد نقطي بعد الهزيمة أمام كرواتيا، وبلجيكا.وسيخوض المنتخب المغربي مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الرابع في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم، فيما ودَّعت كندا منافسات المونديال من الجولة الثانية، ويملك منتخب المغرب فرصاً عديدة للتأهل إلى الدور الثاني، وحجز أحد مقاعد دور الستة عشر، إذ يحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل مباشرة دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا،التي ستقام في التوقيت نفسه، كما يمكن للمنتخب المغربي التأهل أيضاً في حال الخسارة من كندا وفوز كرواتيا على بلجيكا أو تعادلهما،حيث سيظل وصيفا للمجموعة برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على بلجيكا.وتعدُّ مواجهة الغد هي الأولى بين المنتخبين المغربي والكندي في نهائيات كأس العالم.// انتهى //22:15ت م0195