الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جلسة حوارية بعنوان "التوطين ثروة .. الإنجازات والخطط المستقبلية" بمشاركة كل من "معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي بن محمد الحمود، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ووكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، ووكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية المهندس محمد بشناق، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور إبراهيم العمر.وأوضح الدكتور عبدالله أبوثنين - خلال الجلسة الحوارية- أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ نموذج جديد لإدارة ملف التوطين مع الجهات الإشرافية والمشاركة بالرؤى والأهداف الإستراتيجية؛ لتمكين الشباب والشابات من العمل في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية والممكنات اللازمة لهم، مؤكدًا بأن البرنامج سينفَّذ عن طريق ثلاثة مسارات رئيسية، هي: الحوكمة للأعمال، وتحديد المستهدفات، ونقل المعرفة.وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ عدة مبادرات ضمن إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق مستهدفات التوطين منها : إنشاء وحدة استشراف العرض والطلب ومؤشر استحداث الوظائف ومبادرة مسرعة المهارات والتدريب، والتدريب الموازي، منوهاً إلى أن هذه المبادرات وغيرها من البرامج التي تدعم تأهيل ورفع مهارات الكوادر الوطنية؛ مما يسهم في دخولهم القطاعات والمهن المستهدفة بالتوطين.وتضمَّنت الجلسة الحوارية كذلك مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الإشرافية، حيث تحدثوا فيها عن مستهدفات القطاعات التي يشرفون عليها وتنمية المهارات للمهن المستهدفة بالتوطين في هذه القطاعات.// انتهى //22:16ت م0196