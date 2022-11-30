الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض - اليوم- معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، والوفد المرافق له.وجرى - خلال اللقاء- عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحبِ السموِّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ـ حفظهما الله ـ، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.‏‌‎عقب ذلك أقام سموُّ وزير الخارجية مأدبة عشاء رسمية تكريماً لمعالي وزير خارجية دولة الكويت والوفد المرافق له.حضر جلسة المباحثات مدير عام إدارة الدول العربية السفير مسفر الغاصب، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.// انتهى //22:27ت م0197