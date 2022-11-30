القاهرة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر ومنظمة الفاو، إلى جانب مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بموضوعات الأمن الغذائي.//انتهى//23:23ت م0200