الدوحة 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واستمثل المباراة التي تجمع اليوم بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، الفرصة الأخيرة للمنتخبين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة.وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن المغرب الوصيف، فيما تمتلك بلجيكا ثلاث نقاط، في المركزالثالث، ويتذيل منتخب كندا الذي خرج من دائرة المنافسة رسمياً، ترتيب المجموعة من دون نقاط.وحسابياً تتنافس منتخبات كرواتيا والمغرب وبلجيكا على بطاقتي الصعود للدور ثمن النهائي بانتظار ما ستسفر عنه المواجهتان الحاسمتان في الجولة الثالثة والأخيرة غداً.وتلقى منتخب بلجيكا خسارة في الجولة الثانية من المنتخب المغربي، بهدفين مقابل لاشيء، قبل ذلك فاز في الجولة الأولى أمام كندا بهدفدون مقابل، وبالتالي فهو يملك ثلاث نقاط فقط، وليس أمامه سوى الانتصار على منافسه الكرواتي للتأهل إلى الدور الموالي.في المقابل، نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الانتصار في الجولة الثانية على حساب المنتخب الكندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف،وتعادل في الجولة الأولى مع منتخب المغرب دون أهداف، ما أدى إلى تصدره المجموعة، لكن هذه الصدارة للمنتخب الكرواتي مهددة، ولتكون لها قيمة في حال خسارته غداً من منافسه البلجيكي خصوصاً أن المنتخب المغربي الذي ينافسه على صدارة المجموعة والتأهل سيخوض مواجهة أسهل نسبياً على الورق أمام منتخب كندا، وهو مرشح بقوة للفوز والتأهل للدور المقبل، سواء في صدارة المجموعة أو في المركز الثاني.//انتهى//00:04ت م0001