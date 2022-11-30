القاهرة 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واسفاز فريق بيراميدز على مضيفه فريق حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم (2022 - 2023).وبهذه النتيجة رفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها, تغلب فريق غزل المحلة على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ليرفع المحلة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الدوري مؤقتاً، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 في المركز الثالث.وفي مباراة أخرى، حقق فريق إنبي فوزاً صعباً على مضيفه فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ، ليرتفع رصيد إنبي إلى 5 نقاط في المركز الثامن، يليه البنك الأهلي بنفس الرصيد من النقاط في المركز التاسع.//انتهى//00:21ت م0003