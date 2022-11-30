الدوحة 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واسخرج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بخسارته من نظيره المكسيكي 1 -2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تألق لحارس مرمى الأخضر السعودي محمد العويس الذي تصدى لانفراد تام من المهاجم المكسيكي ألكسيس فيغا عند الدقيقة الثالثة ، وبعد هجمات متبادلة من المنتخبين وتحديداً عند الدقيقة 13 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للمنتخب السعودي على حدود منطقة جزاء المكسيك سددها اللاعب محمد كنو خارج المرمى ، ليستمر اللعب بين المنتخبين وسط ضغط متواصل من المكسيك ودفاع جيد من المنتخب السعودي الذي كاد أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 45 + 6 ولكن رأسية علي الحسن ذهبت إلى خارج المرمى لينتهيالشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي شهد خروج المدافع علي البليهي للإصابة ودخول رياض شراحيلي.ومع بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب المكسيكي من التقدم عن طريق هنري مارتن عند الدقيقة 48، وبعدها بخمس دقائق أضاف لويس تشافيز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرةً، ليستمر اللعب بعد ذلك بين المنتخبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي تمكن سالم الدوسري من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول، وهو ما انتهت به المباراة، ليخرج الأخضر من البطولة بعد حلوله في المركز الرابع برصيد 3 نقاط برفقة المنتخب المكسيكي الذي حل ثالثاً " 4 نقاط " ، فيما تأهلت الأرجنتين متصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزها 2-0 على بولندا، التي رافقتها إلى دور الـ16 بحلولها ثانية في المجموعة " 4 نقاط "، وبفارق الأهداف عن المكسيك.// انتهى //00:46ت م0004