نيويورك 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 737.24 نقطة، بما يعادل 2.18%, ليغلق عند 34589.77 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 484.22 نقطة أو 4.41%, ليغلق عند 11468 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 122.48 نقطة أو 3.09%, ليغلق عند 4080.11 نقطة.‏// انتهى //00:57ت م0005