الدوحة 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واستأهل منتخبا الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022، حيث تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي 2-0 في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضاً فوز المنتخب المكسيكي على المنتخب السعودي 2-1، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16 بصفته متصدر للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في الدور القادم، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.// انتهى //01:02ت م0006