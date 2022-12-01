القاهرة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء، من الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الوضع في ليبيا، وتأكيد دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي كافة لإنهاء الأزمة عبر حل ليبي - ليبي، للحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.//انتهى//01:04ت م0007