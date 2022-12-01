حائل 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واستنطلق منافسات بطولة كأس موسم حائل للهجن في الـ 10 من ديسمبر الجاري، حيث بدأ التسجيل - اليوم - ويستمر حتى 5 ديسمبر من خلال الرابط التالي : https://scrf.sa/login.وتأتي تلك البطولة ضمن فعاليات موسم حائل بنسخته الثانية، بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للهجن، حيث تهدف للمحافظة على تراث الهجن وتعزيزها في ثقافة المجتمع، وتأصيل الموروث الوطني.وخصص موسم حائل جوائز مالية للفائزين في فعاليات الهجن تصل إلى 175 ألف ريال، ومن المتوقع أن يشهد الكأس تنافساً قوياً بين المشاركين، من ملاك الهجن، إضافة إلى متابعة جماهيرية كبيرة.يذكر أن الموسم يشهد العديد من الأنشطة والمسابقات أبرزها كأس موسم حائل للسهام خلال المدة من 6 - 9 ديسمبر، وعروض الدراجات النارية خلال المدة من 15 - 17 ديسمبر.// انتهى //01:29ت م0008