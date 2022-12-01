الرياض 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واسعملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة على تطوير وتجهيز "منصة طويق "من خلال زيادة السعة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى أكثر من 450 شخص، وتهيئة مقاعد المشاركين والحضور لمشاهدة عرض الفرديات والمنقيات أمام لجنة التحكيم النهائي عن كثب وبكل وضوح.ويأتي إطلاق تطوير "منصة طويق " للعرض والفعاليات بعد فترة عمل استمرت ما يقارب 60 يوماً متواصلة على مساحة 6000 متر مربع تم خلالها تهيئة وزيادة عدد مقاعد الملاك المشاركين والوفود الزائرة والجماهير بالإضافة إلى تجهيز صالة كبيرة تضم بوثات عالمية وشركات راعية لعرض منتجاتها للزوار، إذ جاء تطوير المنصة لتراعي بروتوكولات الأمن والسلامة ومقاومة للحريق والرياح وتعدد المداخل والمخارج .ولم تقتصر جهود إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي تقام تحت شعار " همة طويق " على تطوير منصات العرض والاستقبال بل أحدثت العديد من التطورات في جميع الأصعدة على مستوى المشاركين والجماهير وفئات المنافسات والمسابقات.// انتهى //01:37ت م0009