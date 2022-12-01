الدوحة 07 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 01 ديسمبر 2022 م واسيبحث منتخبا ألمانيا وكوستاريكا عن بطاقة التأهل للدور القادم من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عندما يلتقيان - اليوم - على ملعب البيت في المباراة الثالثة والأخيرة لهما في دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا واليابان.وتتصدر إسبانيا حالياً ترتيب المجموعة بـ4 نقاط، تليها اليابان وكوستاريكا لكل منهما ثلاث نقاط مع أفضلية اليابان بفارق الأهداف، فيما يقبع المنتخب الألماني في آخر الترتيب بنقطة واحدة.ويدخل المنتخب الألماني المواجهة ولا بديل له عن الفوز فيها للتأهل ومواصلة المشوار في البطولة، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، والتعادل بهدف لمثله مع إسبانيا.ويتوجب على المنتخب الألماني، إذا أراد التأهل، الفوز على كوستاريكا، ثم انتظار المنتخب الإسباني بالفوز على اليابان، أو التعادل معها، حيث إنه في حالة تعادل اليابان وإسبانيا وفوز ألمانيا على كوستاريكا سينظر لفارق الأهداف لتحديد المتأهل بين المنتخبين الألماني والياباني، بينما يخرج المنتخب الكوستاريكي من سباق التأهل، فيما يتوجب على منتخب كوستاريكا، الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وفي حالة التعادل سينتظر المنتخب الكوستاريكي نتيجة مباراة إسبانيا واليابان لتحديد مصيره.// انتهى //02:07ت م0010