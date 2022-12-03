الدوحة 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واستصدَّر المشجعون السعوديون قائمة أكثر الدول طلباً لبطاقة هيَّا، المخصصة لزوار بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري، متفوقةً على جميع المشجعين الدوليين من حيث عدد الطلبات المقدمة.ووفقاً لإحصائيات رسمية، تربعت المملكة على قائمة أكثر الدول طلباً لبطاقة هيَّا، التي تعدُّ البوابة الوحيدة للمشجعين الراغبين في الدخول إلى قطر، وهي بمثابة تصريح دخول للدولة والملاعب.وجاء في المرتبة الثانية مشجعو الهند، ثم الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة رابعاً، ثم المكسيك في المرتبة الخامسة، حيث بلغ إجمالي جميع الطلبات المقدمة نحو مليوني طلب، فيما بلغ عدد زوار مناطق مهرجان الفيفا للمشجعين نحو مليون زائر، وفقاً للبيانات الرسمية، ويمكن من خلالها الاستمتاع بالمباريات على الشاشات العملاقة، إلى جانب الاحتفالات، ومناطق للعروض الحية والطعام والألعاب والفعاليات.يشار إلى أن المنتخب السعودي شارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وحظي بمؤازرة ودعم ومساندة كبيرة من الجماهير ومشجعي الصقور الخضر، الذين امتلأت بها ملاعب المباريات الثلاث في دور المجموعات، وأظهروا شغفاً كروياً عالياً بحسب وسائل الإعلام العالمية.// انتهى //23:16ت م0077