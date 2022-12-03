مكة المكرمة 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واسدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابل.جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، الذي ندَّد فيه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي، الذي كانت فيه محاولة غادرة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية، مجدِّدًا معاليه التأكيدَ على موقف الرابطة وعموم العالم الإسلامي، الرافضِ والمُدِينِ للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأيّاً كانت أسبابه.وأعرب معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في مواجهة الإرهاب، سائلاً المولى القدير أن يحفظ باكستان وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الإرهاب في نحره ويقي الجميع شرَّه.// انتهى //23:22ت م0078