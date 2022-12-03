الرياض 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واسينطلق غداً المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية الدولية على مدى أربعة أيام في مدينة الرياض.ويشهد غداً وبعد غدٍ، انعقاد الاجتماعات التحضيرية لرؤساء الوفود الآسيوية لدول غرب وجنوب قارة آسيا؛ لتناول استعدادات الدول الآسيوية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس2024)، وعرض جميع المستجدات والمرئيات المتعلقة بالدورة الأولمبية، ومناقشتها مع رؤساء وفود دول شرق آسيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وسيتناول المنتدى، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي ستقام في هانغتشو الصينية من 23 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية بمدينة الرياض خلال المدة من 22 أكتوبر حتى الثاني من نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض2025)، وأسياد (ناغويا2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، وأسياد (الدوحة2030)، وأسياد (الرياض2034).ويستعرض المنتدى، موضوعات الإدارة والحوكمة المالية، والتقييم المالي والتدقيق، والسياسة المالية، وبرامج القيم الأولمبية، وأساليب اللجان الأولمبية الوطنية في إيصال المعرفة والمعلومات لأفراد المجتمع، وتبادل الخبرات فيما بينها.ويقام على هامش المنتدى، سباق (FunRun)؛ للضيوف ورؤساء الوفود الآسيوية للترويج لأسياد هانغتشو 2023.// انتهى //23:24ت م0079