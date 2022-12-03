تبوك 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واستعمل جميع القطاعات الحكومية والأهلية والجهات غير الربحية بمنطقة تبوك، وعلى رأسها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم لهذه الفئة الغالية؛ لتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل،من خلال السعي نحو إزالة العقبات والحواجز وتحسين جودة الحياة لهم.وتشارك منطقة تبوك اليوم مع باقي مناطق المملكة الاحتفاء بـ|اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف مواصلة تحقيق حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.والتقت عدد من الجهات ذات العلاقة في محطة 67 الدولية اليوم لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة يومهم بأركان توعوية وتفاعلية، تمثلت بركن خاصة لمجمع إرادة النفسي، وجمعية الرعاية الصحية، وعدد من الفرق التطوعية التي أسهمت في برامج تهم المعاقين وتهتم بتوعيتهم لمعرفة أبرز الحقوق والبرامج التي تساعدهم في جميع النواحي، وتسلِّط الضوء على كيفية تخطي الآثار النفسية الناتجة عن الإعاقات والكشف المبكر عنها.ويطمح الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تفعيل مثل هذه الأيام والمشاركة فيها إلى تعريف المجتمع بحقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، وكذلك رفع مستوى الوقاية، انطلاقاً من رسالتهم المتمثلة في تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل؛ تعزيزاً لاستقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:25ت م0080