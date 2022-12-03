الرياض 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واسنيابةً عن سموِّ وزير الرياضة، توّج معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك الفارس ديفيد ويل بطلاً لكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز في البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بمدينة الرياض وسط مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 15 دولة.وجاء تتويج الفارس ديفيد ويل بعد أن قدم أداءً رائعاً على حواجز ارتفاع 150 سم، وحلَّ في المركز الثاني الفارس عبدالله بن محمد المرّي، وثالثًا الفارس عمر بن عبدالعزيز المرزوقي.وفي أول أشواط اليوم على حواجز 120 سم استطاع الفارس حسن آل هادي أن يحقق المركز الأول والثالث، فيما ذهب المركز الثاني للفارس مشعل الحربي، وفي الشوط الثاني على حواجز ارتفاع 135 سم استطاع الفارس الهولندي جيرت جان أن يخطف صدارة الشوط، ليحلَّ في المركز الثاني الفارس الإماراتي عمر المرزوقي، وجاء ثالثاً الفارس المصري مودة زيادة.يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم الأسبوع المقبل بطولات قفز السعودية فئة الأربع نجوم والخمس نجوم بمشاركة نخبة من فرسان العالم.// انتهى //23:32ت م0081