الدوحة 9 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 3 ديسمبر 2022 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر-اليوم- الرئيس التركمانستاني سردار بيردي محمدوف والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حالياً لحضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.وأشاد الرئيس سردار بيردي محمدوف - خلال اللقاء- بحسن تنظيم بطولة كأس العالم.كما جرى استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:37ت م0082