عام / أمير قطر يلتقي الرئيس التركمانستاني
السبت 1444/5/9 هـ الموافق 2022/12/03 م واس
الدوحة 9 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 3 ديسمبر 2022 م واس
التقى صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر-اليوم- الرئيس التركمانستاني سردار بيردي محمدوف والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حالياً لحضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأشاد الرئيس سردار بيردي محمدوف - خلال اللقاء- بحسن تنظيم بطولة كأس العالم.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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23:37ت م
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