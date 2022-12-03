تبوك 09 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 03 ديسمبر 2022 م واستشارك العديد من الجهات الحكومية بمنطقة تبوك في مهرجان " الزيتون " الثاني بالمنطقة، الذي يواصل فعالياته بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.وشملت الجهات المشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالمنطقة، وصندوق التنمية الزراعية، وعددًا من الجهات الأمنية والخدمية.وتأتي فعاليات " المهرجان " امتداداً لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها فرع الزراعة بتبوك في مختلف مدن ومحافظات المنطقة ،التي لمس المزارعون أثرها وتأثريها الإيجابي في الإسهام في فتح منافذ تسويقية جديدةٍ لمنتجاتهم بتوجيهات سموِّ أميرِ منطقة تبوك، الذي دائماً مايحثُّ على دعم المزارعين من خلال إيجاد قنوات تواصلية بينهم وبين المستهلكين، وشارك أكثر من 24 مزارعاً بالمنطقة بمنتجاتهم من زيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون ومشتقاته بأنواعها وطرقها المختلفة ،حيث يسعى فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة إلى تقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي للمزارعين؛ نظراً لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أم الصحية، وبما يحمله من فوائد غذائية جمَّة.// انتهى //23:39ت م0083