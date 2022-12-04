الدوحة 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واستأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد تغلبه على نظيره الأسترالي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات دور الـ16.سجل هدف التقدم للمنتخب الأرجنتيني اللاعب ليونيل ميسي عند الدقيقة 35، وعند الدقيقة 57 أضاف اللاعب جوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين، فيما سجل للمنتخب الأسترالي اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 77.وبهذا الفوز تأهل المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره الهولندي يوم الجمعة القادم، الذي تأهل بعد فوزه على نظيره الأميركي 3-1 في أولى مباريات دور الستة عشر.// انتهى //00:44ت م0002