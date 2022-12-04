الجزائر 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بالجزائر العاصمة أمس، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.وكان العاهل الأردني قد وصل إلى الجزائر أمس في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.// انتهى //03:00ت م0004