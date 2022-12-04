الرياض 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واستُستكمل اليوم مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بمواجهتَين، تجمع الأولى حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة المنتخب الفرنسي بنظيره المنتخب البولندي وصيف المجموعة الثالثة، على ملعب الثمامة عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي في المواجهة الثانية منتخبا إنجلترا متصدر المجموعة الثانية بنظيره السنغالي وصيف المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة العاشرة مساء على ملعب البيت.ونجح المنتخب الفرنسي خلال الجولات الثلاث الماضية من دور المجموعات في تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، في حين تأهل منتخب بولندا وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.وكان منتخب إنجلترا قد تأهل لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخب السنغال وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.// انتهى //04:49ت م0005