نجران 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسأعلنت جامعة نجران عن تمديد فترة سداد الرسوم الدراسية وإنهاء إجراءات القبول النهائي، لطلبة الماجستير للفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 1444/5/14هـ.وأوضحت الجامعة أن التمديد جاء بناء على توجيه رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الخضيري، حرصاً على دعم العملية التعليمية والتسهيل على طلاب الماجستير، ورفع جودة الحياة التعليمية والمهنية للمجتمع.وأشارت الجامعة إلى أن عملية سداد واستكمال إجراءات القبول، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل، داعيةً المقبولين إلى الاستفادة من التمديد والمسارعة بإنهاء إجراءاتهم.//انتهى//16:13ت م0125