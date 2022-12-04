نجران 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسرفعت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الفترة من 2 - 5 / 7 /1444هـ، 2131 طناً من النفايات، شملت النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.وأوضحت الأمانة أنه جرى العمل على تنظيف 1641 حاوية نظافة، والكنس الآلي لـ 443803 أمتار طولية للشوارع، وتنظيف 1092 متراً طولياً للأرصفة، وكنس 55604 أمتار طولية، وصيانة 10 حاويات، ورفع 7504 م3 من مخلفات البناء، ورفع 521 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3549 م2 من الحشائش.//انتهى//16:17ت م0126