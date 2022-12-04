الخرطوم 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسبحث معالي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي مع المدير العام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الإسلامي برلان بايدوليت -الذي يزور الخرطوم حاليا- أوجه التعاون المشترك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الآمن.وقال المزروعي في تصريحات صحفية: إنه ناقش مع بايدوليت مجالات التعاون بين الهيئة والمنظمة من ناحية تطابق الأهداف والمهام، ونظرًا لأن المنظمة لها دور كبير في الدول الإسلامية رغم حداثتها بالنسبة للهيئة التي تعمل منذ 45 عاما في مجال مشروعات الأمن الغذائي.وأضاف أنه بإمكان الهيئة والمنظمة التعاون وتحقيق إنجازات أخرى إلى جانب ما تحقق حتى الآن، وخاصة أن المنظمة لديها خبرات واسعة وكبيرة وتمتلك تنوعا وموارد مالية ضخمة.وتابع قائلا : لقد اطّلعنا على البرنامج الخاص والخطة التي قدمها المدير العام المنظمة، وهي طموحة للغاية، وأيضا الهيئة لديها إستراتيجية متكاملة وبالإمكان حدوث تكامل بين الجانبين ويستفيد كل منا بقدرات الآخر بُغية الوصول للهدف المشترك وتحقيق الأمن الغذائي.وأشار المزروعي إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة المقترحات جيدا وسبل تنفيذ المبادرات التي تقدم بها المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كونها جديدة ومبتكرة وجديرة بالاهتمام والمتابعة ووضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع.// انتهى //16:19ت م0127