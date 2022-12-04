الرياض 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسأعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "تطوع بخبرتك"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمختصين والمستشاريين في عدة مجالات.وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية، ودعم رواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات والعقبات التي تواجههم.ويشارك في المبادرة الرئيس التنفيذي أحمد السويلم، ونائب الرئيس لقطاع النمو عبدالمحسن التركي، ونائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية خالد حاجي، ونائب الرئيس لقطاع التطوير (المكلف) ومدير عام الاستثمار الاجتماعي حمد الكلثم.وتأتي هذه المشاركة إيماناً من المركز ومنسوبيه بأهمية التطوع، وسعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي الاحترافي، من خلال تقديم الإرشاد والحلول التخصصية لجميع فئات المجتمع، وضمان استدامة العطاء الإنساني.ويمكن للجميع الاستفادة من المبادرة بالتسجيل فيها من خلال الرابط: mailto:https://hrsd.gov.sa/tasnef/ar/node/773 ، علماً أن المبادرة تقام في مدينة الرياض، خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 - 8 ديسمبر 2022 في الفترة من 2:00 م وحتى 9:00 م في فندق الفيصلية بقاعة الأمير سلطان الكبرى.// انتهى //16:24ت م0128