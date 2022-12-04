جدة 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مركز مبيعات روشن في المحافظة.وتجوّل سموّه داخل مركز المبيعات الذي يضم مجسم المخطط العام للمرحلة الأولى من مشروع العروس، وشاشة عرض تفاعلية لموقع المشروع، ومجسمات الوحدات السكنية، إلى جانب جناح التمويل العقاري.ويعدّ مركز مبيعات روشن في جدة، أول مراكز المطور العقاري الوطني الرائد المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بعد إعلانها عن إطلاق مشروع العروس شمال محافظة جدة، الذي سيقدم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية.وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، أن افتتاح مركز مبيعات لروشن في جدة، سيوفر تجربة معيشية متميزة وعالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، مما سيمكّن للشركة تقديم دعم أفضل لعملائها خلال رحلة تملك منازلهم الجديدة، مشيرًا إلى أن "روشن" لا تكتفي ببناء البيوت، بل تبني مجتمعات متكاملة ومستدامة، لدعم العميل خلال مرحلة تملك منزله.ويأتي إطلاق مركز مبيعات روشن في جدة بعد أن أعلنت الشركة عن إطلاق المرحلة لمشروع العروس شمال محافظة جدة الذي يقدم ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية شاملة جميع المرافق الأساسية ضمن مجتمع متكامل.// انتهى //16:26ت م0129