الدمام 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية ترسية أول مشروع استثماري للوحات الإعلانية المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة، حيث تم طرح عدة فرص استثمارية ضمن استراتيجية المخطط الإعلاني لتعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار الموارد المتنوعة للأمانة.وأشارت الأمانة إلى أن المخطط راعى عدداً من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوّث بصري من تكدّس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة للمدينة مستقبلاً، بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع.وأوضحت أن المخطط الإعلاني، يتضمن 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لضخ استثمارات نوعية بالمنطقة، وتضمن تخصيص 1007 لوحات إعلانية، و 30 لوحة للشرائح الجديدة، وسيتم تخصيص منطقتين رقميتين، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية وتصميم هوية إعلانية للمدينة.ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر منصة (فرص) للاستثمار البلدي أو للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بأمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //16:28ت م0130