الرياض 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسنظمت هيئة التراث بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي (ARC-WH)، خلال شهر نوفمبر الماضي , ورشة عمل تدريبية حول "تقييم التأثير للتراث العالمي في المملكة العربية السعودية"، وذلك بمدينة جبة "موقع الفنون الصخرية في منطقة حائل" أحد مواقع التراث العالمي السعودية المسجلة لدى اليونسكو.وركزت الورشة على تقديم فهم أفضل لكيفية إجراء تقييم التأثير، وكيفية تجسيد السياسات المتعلقة به في المستقبل، وتوفير حالات دراسية ملموسة للمشاركين، والتي يمكن استخدامها في تقوية بناء قدرات مؤسسات التراث والعاملين فيها ممن يواجهون تحديات مماثلة.كما استهدفت 25 مشاركاً من العاملين في مواقع التراث العالمي ذات القيم الثقافية والطبيعية بالمملكة، والعاملين في وكالات ومؤسسات التخطيط المرتبطة بمشاريع تنموية مستقبلية مقترحة في مواقع التراث العالمي أو بالقرب منها.وتضمنت الورشة محاور متعددة هدفت في مجموعها تزويد المشاركين بالمعرفة حول متطلبات الإدارة والمتابعة، وآليات الإبلاغ عن مواقع التراث العالمي، ودور تقييمات التأثير في تخطيط إدارة التراث، هذا إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات الحالية لاستخدام تقييم التأثير كأداة لكشف الآثار الناجمة عن مختلف العوامل المؤثّرة على التراث بشكلٍ عام، ومواقع التراث العالمي بشكلٍ خاص، وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة التراث وصوْنه بين العاملين في هذا المجال، إضافةً إلى تسليط الضوء على المساهمة المحتملة لتقييم التأثير في صنع القرارات ذات الصلة بالتنمية المستدامة للتراث العالمي.// انتهى //16:35ت م0131