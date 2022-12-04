الرياض 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الثقافة اليوم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إطلاق المرحلة الثالثة من تراخيص المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، متضمنة تراخيص المعاهد التدريبية، ومعاهد التدريب العالي؛ والتي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التدريب الثقافي، وتوفير تجربة متكاملة للمستثمر في نشاط التدريب الثقافي.ودعت الوزارة المستثمرين في قطاع التدريب الثقافي الذين لم يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم، بأن يتقدموا للحصول على رخصة منشأة تدريبية، والموافقة والتفعيل لبرامجهم في المجالات المتنوعة في الثقافة والفنون، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أبدع http://abdea.moc.gov.sa، بينما يمكن للمستثمرين في القطاع الثقافي الذين سبق وأن حصلوا على رخصة منشأة تدريبية عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التقدم بتسكين رخصة المنشأة التدريبية في المنصة.وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت منصة "أبدع" الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت في شهر مارس 2021م، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، وتحت إشراف الوزارة، وتشغلها وتطورها شركة "ثقة"؛ لتُمكن الحاصلين عليها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بالتدريب الثقافي، ومزاولة الأنشطة الثقافية والفنية.// انتهى //16:42ت م0132