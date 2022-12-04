طرابلس 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلون على هامش اجتماعات "حوارات المتوسط" المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا.وأكدت رئيس الحكومة الإيطالية سعي بلادها لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.// انتهى //16:46ت م0134