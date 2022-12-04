القاهرة 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاعٍ جماعي لمؤشراتها، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر23 مليار جنيه ليصل إلى 9ر913 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3 مليارات جنيه.وقفز مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 22 ر3% مسجلاً 53ر14078 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 78ر1% ليصل إلى 98ر2668 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع الذي أضاف نحو 39ر2% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 89ر3900 نقطة.// انتهى //16:48ت م0137