الخرطوم 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 04 ديسمبر 2022 م واسوقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بمقرها في الخرطوم اليوم اتفاقية مشاركة لتمويل إنتاج تقاوي القمح مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العربية معالي محمد بن عبيد المزروعي، فيما وقع عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية مديرها العام معالي إبراهيم آدم الدخيري.ويأتي الاتفاق في إطار دعم مبادرة جمهورية السودان بزراعة مليون فدّان بمحصول القمح للموسم 2022 – 2023، ونظرا لأهمية شريحة صغار المزارعين بالدول العربية تُولي الهيئة العربية والمنظمة اهتماماً خاصاً لتنمية وتطوير هذه الشريحة.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير تقاوي القمح لزيادة الإنتاجية، وللهيئة العربية تجربة نموذجية في إدارة عملية تمويل صغار المزارعين من خلال تجمعات صغار المزارعين وربطهم بالشركة العربية السودانية للبذور -إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية بجمهورية السودان- من أجل تقديم الدعم الفني وشراء المحصول بأسعار تفضيلية تضمن للمزارعين سداد مديونياتهم وللشركة الحصول على تقاوي عالية الجودة تسهم مستقبلا في زيادة الإنتاج.// انتهى //16:53ت م0138