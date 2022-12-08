اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الخميس 1444/5/14 هـ الموافق 2022/12/08 م واس
نيويورك 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 8 ديسمبر 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 7.34 نقاط ما يعادل 0.19%، إلى 3933.92 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 56.34 نقطة ما يعادل 0.51%، ليغلق عند 10958.55 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 1.58 نقطة إلى 33597.92 نقطة.
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