نيويورك 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 8 ديسمبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 7.34 نقاط ما يعادل 0.19%، إلى 3933.92 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 56.34 نقطة ما يعادل 0.51%، ليغلق عند 10958.55 نقطة.فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 1.58 نقطة إلى 33597.92 نقطة.//انتهى//00:34ت م0008