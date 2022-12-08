بريدة 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/1445هـ (2023م)، التي جاءت لترجمة اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمواصلة مسيرة التحول الاقتصادي، وفق توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ التي تؤكد بشكل جليّ متانة وقوة اقتصاد المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .وقال سموُّ الأمير فيصل بن مشعل في تصريح بهذه المناسبة : " إن حديث صاحبَ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مجلس الوزراء ، أكد دعم الإنفاق الإستراتيجي، ومبادرات الاستثمار لتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.وبيَّن سموُّه أن القيادة الحكيمة حرصت في ميزانية 2023م ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، والاستمرار بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط .واختتمَ سموُّه تصريحَه بدعاء الله - سبحانه وتعالى- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يمدَّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.// انتهى //00:48ت م0009