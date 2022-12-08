نجران 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023.وبيّن سموه أن الأرقام الاستثنائية التي جاءت في الميزانية تعكس مدى اهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله -، في تعزيز مكتسبات هذا الوطن ،والتقدمَ في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، إضافة الى مواصلة العمل في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة.وأكد سمو نائب أمير نجران، أن ما صدر في هذه الميزانية من نتائج مالية إيجابية أكدت نجاح المملكة في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة، وتعكس عزم قيادة هذه البلاد المباركة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية متينة، تنطلق منها نهضة الوطن وتحقيق كل ما يلبي تطلعات المواطنين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //00:48ت م0010