عرعر 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية هذا العام المالي 1444 -1445هـ .وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن ميزانية هذا العام أكدت استمرار القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في دفع عجلة التنمية، وتعزيز وإيجاد بيئات عمل استثمارية جاذبة ، وتعزيز مسيرة التنمية وخططها الطموحة نحو الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة على الوطن والمواطن .ونوه سموه بما حققته المملكة من نمو اقتصادي خلال الفترة الماضية من خلال التوسع في عدد من البرامج، والمبادرات التنموية الجديدة والفعالة وتوفير الدعم غير المحدود لجميع القطاعات وتعزيز موارد الدولة وتنويعها وتواصل الإصلاحات الاقتصادية وبناء مستقبل واعد للوطن ولأجياله القادمة وهو ما استمرت عليه البلاد ولله الحمد .وسأل سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام تصريحه الله أن يبارك بهذه الميزانية وبهذه الجهود المستمرة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //01:32ت م0016