الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أصدق التهاني وخالص التبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار الميزانية للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023 ).وقال سموه: إنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - تحقق هذا الإنجاز الإيجابي المتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 لتوفير جودة حياة عالية للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، من خلال تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.ونوه سموه بالمرتكزات التي قامت عليها ميزانية هذا العام، وأهمها تنمية الإنسان والعمل على تحقيق تطلعاته وآماله والمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المشرق، وتمكين المرأة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية وتعزيز منهج الشفافية والإفصاح ورفع كفاءة الإنفاق.وفي ختام تصريح سموه، سأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //01:34ت م0017