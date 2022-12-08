الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفعَ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل خالص التهنئة لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م).وأكد معاليه، أن المملكة تُثبت مجدداً قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وهو ما أسهم في الاستدامة والاستقرار للميزانية العامة للدولة، منوهاً بأن المملكة استطاعت بفضل الله أن تحقق فائضاً مالياً، يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة.وبّين الحقيل أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة أسهم بشكل فاعل من خلال الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتوفير المنتجات السكنية بعدة خيارات، بما يعزز تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، مؤكداً أن قطاع الإسكان والقطاع البلدي سيواصلان عبر تلك الميزانية إسهامهما في مسيرة النهضة والتنمية التى يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من أجل مزيد من الرخاء وبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.// انتهى //01:38ت م0018