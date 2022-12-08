حائل 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023م).وبهذه المناسبة، قال سموه : "إن أرقام الميزانية هذا العام أكدت نجاح برامج الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة، منذ انطلاق رؤية 2030، وبرامج الإصلاحات التنموية الشاملة وماتبعها من نمو في الإيرادات غير النفطية، وتصاعد الأداء لتعزيز جودة الحياة وفتح آفاق رحبة أمام الشباب والشابات للاسهام في صناعة مستقبل واعد للوطن .واختتم سمو نائب أمير منطقة حائل تصريحه بالدعاء ، بأن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليَّ العهد، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن ينعم أبنائها بمزيد من الرفاهية والحياة الكريمة .// انتهى //01:39ت م0019