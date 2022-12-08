تبوك 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة 2022م .جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، حيث اطلع سموه على إيجازٍ عن أعمال الفرع بالمنطقة والأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، والبرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.وأكد سمو أمير تبوك على أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وكذلك تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال،منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته، كما أشاد بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة .من جانبه نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.// انتهى //14:10ت م0113